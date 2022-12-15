تفاعل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مع أغنية “لن أسلاكم” بصوت الفنانة ولاء الجندي، وذلك في حفل جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي.

وقام بالتصفيق برفق أثناء أداء الأغنية، ما أثار انتباه بعض الحاضرين معه، ووثقوا لسموه لحظة انسجامه مع الأغنية وكلماتها، وفقا لـ”العربية”.

يذكر أن هذا الحفل أقيم يوم أمس، حيث توج سمو الأمير خالد الفيصل خلاله الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في موسمها الرابع.

