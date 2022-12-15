انتهت آخر جلسات انتخاب الرئيس اللبناني خلفا لميشال عون، دون جديد، فقد قرر رئيس مجلس النواب نبيه بري استكمال الدعوة بعد رأس السنة.

وتجاهل بري أثناء خروجه من القاعة الرد على أسئلة النواب الذين سألوه عن مصير الجلسة الجديدة.

وتوزعت أصوات الجلسة العاشرة بين ميشال معوض 38 صوتاً، والورقة البيضاء 37، أما الـ 34 صوتاً المتبقية فتوزعت على أسماء مختلفة.

وأوضح عضو كتلة بري البرلمانية النائب علي حسن خليل في رده على سؤال حول معطيات وجود جلسة جديدة قائلاً: “بري سيستكمل دعوة المجلس للانعقاد بعد رأس السنة وهناك مبالغة في الحديث الإعلامي عن مشاريع وخطط خارجية فربما يكون هناك اهتمام من بعض الدول ولكن لم نسمع من أي طرف خارجي موقفاً حاسماً تجاه أي مرشح من المرشحين”.

يذكر أن مجلس النواب اللبناني، فشل أكثر من مرة في انتخاب رئيس جديد للبلاد، بعد تعذر حصول أي مرشح على ثلثي الأصوات، منذ مغادرة الرئيس اللبناني السابق ميشال عون.