أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالسلام السليمان حكم النذر بالطلاق، الذي قد يردده بعض الأزواج ويتساهلون فيه دون النظر إلى عواقبه.

وقال السليمان خلال برنامج “فتاوى”: “قول الشخص إنه إذا لم يحصل كذا سأطلقها، مثل من يقول إن لم تفعلي كذا فأنت طالق وغالبا يكون في حالة الغضب، فهذا حكمه حكم اليمين”.

وتابع: “وفي هذه الحالة ينظر لنيته هل يقصد المنع من الفعل، أم الطلاق، وإذا كان يقصد الطلاق فيقع الطلاق بحسب جمهور أهل العلم وللأسف الكثير من الناس يغفلون ويتساهلون بالأمر”.