أوضح الكاتب الاقتصادي أحمد غاوي سبب عدم تأثر المملكة بمعدلات التضخم العالمي.

وقال غاوي: “المملكة عملت على إجراءات كثيرة لمواجهة ذلك منها توفر العرض ما أدى إلى دعم القطاعات المرتبطة بالتغذية والنقل وسلاسل الإمداد”، مضيفا:”الوقود أيضا لدينا محكم ما يؤثر على قطاع النقل وجيميع القطاعات الأخرى”.

وكانت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة أوضحت ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) لشهر نوفمبر 2022 بنسبة 2.9% مقارنة بالشهر المماثل من 2022.

وتباطأ معدل التضخم في المملكة خلال نوفمبر الماضي للشهر الثاني على التوالي، على أساس شهري إلى 3%، خلال أكتوبر 2022، مقارنة مع 3.1%، في سبتمبر 2022.