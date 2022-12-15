قال المحلل الاقتصادي، عبدالله اليمني القحطاني، إن المؤشر العام أغلق اليوم الخميس على 10290نقطة، وبقيمة بلغت 6.7 مليار ريال.

وأضاف أنه تحدث الأسبوع الماضي عن النقطة 9900 وتوقع الارتداد منها، وقد تم ذلك، وانعكس المؤشر عند ملامسته لـ 9950 بفارق 50 نقطة تقريبا.

ولفت إلى أن المؤشر أغلق اليوم الخميس إغلاق أسبوعي جيد مكونا شمعة ارتدادية تسمى “المغزل”، مؤكدا أنه من المهم الأسبوع القادم أن يكون الإغلاق أعلى من قمتها والتي تمثل 10385 لكي يواصل الصعود إلى الهدف 10820، وهو هدف نموذج فني يسمى “الرأس والكتفين” وبدأ يتكون على شارت الساعة وتأكيده يكون باختراق 10385، وعندها أحدث الشارتات والتوقعات الفنية.