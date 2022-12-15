ألقت شرطة منطقة الجوف القبض على شخص لسلبه مبلغًا ماليا وهاتفًا متنقلا من محل تجاري.

وأضافت أن المتهم مواطن وارتكب جريمته في أحد المحال في محافظة القريات.

وأشارت إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.