ألقت الشرطة الفرنسية القبض على مجموعة من الأشخاص ينتمون لليمين المتطرف كانوا يخططون لمهاجمة المشجعين المغاربة في شارع الشانزليزيه بعد فوز فرنسا على المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022.

وصرحت متحدثة باسم الشرطة الفرنسية، بأن 266 شخصا اعتقلوا بعد أعمال عنف في أنحاء البلاد، من بينهم 167 فردا في العاصمة الفرنسية باريس.

وخطط المتهمون لمواجهة المشجعين المغاربة، حيث كانوا يستهدفون الذهاب إلى شارع الشانزليزيه الشهير الذي جرت به الاحتفالات الفرنسية بالفوز.

وفازت فرنسا على المغرب 2-0 أمس الأربعاء، لتضرب موعداً مع الأرجنتين في المباراة النهائية، بينما سيلعب المغرب مع نظيره الكرواتي على الميدالية البرونزية.