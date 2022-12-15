أكد نبيل نوره، أخصائي أول في جراحة التجميل، عدم صحة ما يعتقده البعض بشأن أن التشميس يساعد في منع الترهلات، مضيفا أن التشميس الزائد على المدى البعيد يسبب سرطان الجلد.

وأضاف أن أقل مدة قبل دخول المريض لعملية جراحة التجميل تكون عام بعد إجراء عملية التكميم ووفق كتلة الجسم، وذلك بحسب ما ذكره خلال في برنامج “ساعة شباب” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

ولفت إلى أن الأطباء يفضلون أن تكون كتلة الجسم 30، لافتا إن الطبيب يقرر ما إذا كان سيجري العملية أما لا بناء على الفحص السريري.

د. نبيل نوره- أخصائي أول في جراحة التجميل: التشميس الزائد على المدى البعيد يسبب سرطان الجلد #ساعة_شباب #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Zbsi5vM6AA — ساعة شباب (@sa3etshabab) December 15, 2022