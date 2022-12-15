كشفت تقارير عن توصل فنربخشة التركي، لاتفاق مع الكاميروني فينسنت أبوبكار لاعب النصر، بعد قراره بمغادرة الفريق خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة “aksam”، أنه يتبقى فقط موافقة إدارة نادي ‎النصر برئاسة مسلي آل معمر، على انتقال فينسنت لفنربخشة، ليتم الإعلان رسميًا عن انتقاله.

وأوضحت أن مهاجم النصر قرر الرحيل بعد أزمته مع مدرب الفريق الفرنسي رودي غارسيا، عقب مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال كأس العالم.

وكان غارسيا قد وصف أبو لكار بأنه لاعب “أناني”، ولديه الكثير من الميزات السيئة لدرجة أنه لا يستطيع اللعب جيدًا في الفريق.