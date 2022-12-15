صرح نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي، بأن الوزارة تطوع تقنيات الذكاء الاصطناعي والدرونز في صيانة الطرق.

وأوضح الدلامي في تصريحات لقناة الإخبارية، أنه تم استخدام تقنيات حديثة في إدارة منظومة النقل؛ حيث تستخدم تقنيات التصوير والكاميرات الموضوعة على السيارات في تحسين المنظومة.

وأشار إلى استخدام الأقمار الصناعية في رصد جميع المخالفات، بالإضافة إلى معالجة المشكلات الموجودة في الطرق.