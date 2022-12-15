بالفيديو .. مسؤولة بـ”الثقافة”: استراتيجية تنمية القدرات الثقافية ستطبق بداية العام الدراسي القادم

قالت وكيل وزارة الثقافة للشراكات الوطنية والتطوير، نهى قطان، إن استراتيجية تنمية القدرات الثقافية ستطبق بداية العام الدراسي.

وأضافت أن هناك 3 مرتكزات تعتمد عليها استراتيجية تنمية القدرات الثقافية، وهي وضع صورة إيجابية عن الثقافة في المملكة، وتخريج عدد من المتخصصين المهنيين في القطاع الثقافي، وخلق فرص ووظائف مستدامة في القطاع الثقافي، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة العربية.

يذكر أن وزارة الثقافة ووزارة التعليم، أطلقت اليوم (الخميس)، استراتيجية تنمية القدرات الثقافية؛ وذلك لربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل في القطاع الثقافي.

#نشرة_الرابعة | وكيل وزارة الثقافة للشراكات الوطنية والتطوير نهى قطان تتحدث لـ #العربية عن تفاصيل استراتيجة تنمية القدرات الثقافية pic.twitter.com/gM6TjvkFqW — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 15, 2022

#نشرة_الرابعة | وكيل وزارة الثقافة للشراكات الوطنية والتطوير نهى قطان: 3 مرتكزات تعتمد عليها استراتيجية تنمية القدرات الثقافية pic.twitter.com/ZhUTurE4HF — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 15, 2022