أكد مدير جمعية الإدخار في الدمام، فهد الفهيد، أن الشعور بالصداع والاكتئاب والأرق، قبل أسبوع من الرواتب دليل على تعرض الشخص للأزمات المالية.

وقال الفهيد خلال حديثه لبرنامج “الراصد”، إنه وفقا لوزارة العدل، السبب الثاني من أسباب الطلاق في السعودية هو “بخل الزوج وكثرة متطلبات الزوجة”.

وأشار إلى أن 90% من مشكلاتنا بسبب سوء الإدارة المالية، مضيفا: “الأصدقاء والإخوة يتفرقون بسبب تراكم المشكلات المالية التي لم يتم تسديدها أولًا بأول ولم يكون هناك حسن لإدارتها منذ البداية”.