حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، خالد النمر، من ارتداء الساعات الذكية لمن يعاني من خفقان في القلب.

وأكد أن الدراسات العلمية أثبتت أن ارتداء مثل هذه الساعات يؤدي إلى زيادة القلق، وبالتالي زيادة الخفقان، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأوصى من يعاني من الخفقان بسبب القلق بعدم لبس “الساعة الذكية”، لأنها تزيد منه.