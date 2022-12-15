شهد مطار بغداد الدولي، اليوم الخميس، خللا فنيا تسبب في غرق صالة القادمين وتحديدا قرب حزام الحقائب.

وأوضحت إدارة المطار، أن أحد الأنابيب تعرض للكسر، بسبب أعمال التأهيل والصيانة التي تقوم بها كوادر الصيانة المختصة على منظومة الحريق.

ولفتت إلى أنه أثناء عملية صيانة منظومة إطفاء الحريق من قبل كادر الصيانة المختص حدث كسر في إحدى الأنابيب مما أدى إلى تسرب المياه بقوة في صالة القادمين قرب حزام الحقائب.