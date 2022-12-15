تحدثت رهام قصاص استشاري العلاج الزواجي والأسري، عن تهديد أحد الزوجين بالطلاق، موضحة أن الوصول لفكرة التهديد بالطلاق يكون في بعض الأحيان محاولة لحل المشكلة القائمة.

وقالت قصاص خلال برنامج “سيدتي”: “أن الشخص يعتقد أن التهديد بالطلاق قد يكون حلا وأن الطرف الآخر سيستمر في العلاقة وتحل المشكلة”.

وأكدت أن التهديد بالطلاق يترك آثار نفسية كبيرة جدا على العلاقة والطرف الآخر، كما أنه يسبب عدم الأمان في العلاقة.

ولفتت إلى أنه الأفضل من التهديد بالطلاق والانفصال الحديث عن مخاوف الشخص، والطرف الآخر بدوره سيستمع ويكون الحل بطريقة أفضل من التهديد.

د. رهام قصاص – استشاري العلاج الزواجي والأسري: الوصول لفكرة التهديد بالطلاق يكون في بعض الأحيان محاولة لحل المشكلة القائمة@RGassasMFT#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/i6Xc65aLyv — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 15, 2022