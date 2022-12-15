مستشارة أسرية: السعودي المتزوج من أجنبية ويتركها يعاقب أبناءه

وجهت المستشارة الأسرية والاجتماعية دعاء زهران، رسالة لمن يتزوجون من امرأة غير سعودية ثم يتركونها ويتزوجون من أخرى.

وقالت زهران خلال برنامج ياهلا: “السعودي المتزوج من أجنبية ويتركها بعد فترة للزواج من أخرى بيعاقبها هي وأبناءها على جنسيتها، وهذا خطأ كبير لأنك أنت من قمت باختيار الأم وإذا كانت فعلا سيئة فأنت السبب في هذا الاختيار”.

وأكدت على أهمية حسن الاختيار لشريك الحياة قبل الزواج حتى لا يعاني الأطفال من الانفصال، موضحة أنه على الأبوين ألا يشعروا الأبناء بأي نقص عن غيرهم ويعيشون بشكل طبيعي.

ولفتت إلى أن منطقة مكة المكرمة أعلى نسبة في تصاريح الزواج من غير السعوديين وفقاً لاحصائية من وزارة العدل.