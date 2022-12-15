الاعداد السابقة للصحيفة
الخميس15 ديسمبر

مستشارة أسرية: السعودي المتزوج من أجنبية ويتركها يعاقب أبناءه

منذ 12 دقيقة
0
مستشارة أسرية: السعودي المتزوج من أجنبية ويتركها يعاقب أبناءه
تابعوا صدي على

وجهت المستشارة الأسرية والاجتماعية دعاء زهران، رسالة لمن يتزوجون من امرأة غير سعودية ثم يتركونها ويتزوجون من أخرى.

وقالت زهران خلال برنامج ياهلا: “السعودي المتزوج من أجنبية ويتركها بعد فترة للزواج من أخرى بيعاقبها هي وأبناءها على جنسيتها، وهذا خطأ كبير لأنك أنت من قمت باختيار الأم وإذا كانت فعلا سيئة فأنت السبب في هذا الاختيار”.

وأكدت على أهمية حسن الاختيار لشريك الحياة قبل الزواج حتى لا يعاني الأطفال من الانفصال، موضحة أنه على الأبوين ألا يشعروا الأبناء بأي نقص عن غيرهم ويعيشون بشكل طبيعي.

ولفتت إلى أن منطقة مكة المكرمة أعلى نسبة في تصاريح الزواج من غير السعوديين وفقاً لاحصائية من وزارة العدل.

 

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

مستشارة أسرية: السعودي المتزوج من أجنبية ويتركها يعاقب أبناءه

مستشارة أسرية: السعودي المتزوج من أجنبية ويتركها يعاقب أبناءه

منذ 12 دقيقة
0
999
بالفيديو .. استشاري: إدمان الأجهزة الإلكترونية يسبب تأخر الكلام

بالفيديو .. استشاري: إدمان الأجهزة الإلكترونية يسبب تأخر الكلام

منذ 25 دقيقة
0
1034
استشارية: التهديد بالطلاق يترك آثار نفسية كبيرة

استشارية: التهديد بالطلاق يترك آثار نفسية كبيرة

منذ 32 دقيقة
1
1069
فيديو..موظف يبتلع مبلغًا من المال بعد ضبطه متلبسًا برشوة

فيديو..موظف يبتلع مبلغًا من المال بعد ضبطه متلبسًا برشوة

منذ 40 دقيقة
0
205
الملالي الإرهابي يفرج عن طفل متظاهر مقابل المال

الملالي الإرهابي يفرج عن طفل متظاهر مقابل المال

منذ 50 دقيقة
0
1126