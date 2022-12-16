وجه استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، تحذير من الشائعة المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص تسبب السكر والمياه في العلب البلاستيكية بالأمراض الخبيثة.

وأوضح النمر عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: “تحذير: انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي أنّ (السكر والمياه في العلب البلاستيكية والميكرويف تسبب الأمراض الخبيثة…الخ) واختلق لهذه المعلومات الخاطئة مؤتمراً أسماه مؤتمر برلين للأمراض الخبيثة”.

وأكد النمر أن هذه الإشاعة تتكرر منذ خمس سنوات في وسائل التواصل الاجتماعي.