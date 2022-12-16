شاركت الإعلامية رضوى الشربيني ، متابعيها مجموعة من الصور الجديدة لها رفقة ابنتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت رضوى علي الصور قائلة :”زى النهارده من سنين طويله أتولدت بنتى الكبيرة….وجت هى للدنيا علشان تتدينى احلى شعور فىً الدنيا …انى ابقى أم كل سنه يا بنتى وانتى حبببتى و اختى و صحبتى المفضلة”.

وأضافت: “يارب يديكى سعاده الدنيا كلها …ويارب أكون أم جديره بيكى انتى واختك و أشوفك زى ما انتى عايزه يا نور عنيه بحبك و فخوره بيكى و معاكى و فى ضهرك طول العمر”.