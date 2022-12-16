أظهر مقطع فيديو كواليس انطلاق تصوير الجزء 13 من باب الحارة لعرضه في رمضان 2023.

وبين الفيديو تجمع الفنانات المشاركات في المسلسل بملابس التمثيل لإلتقاط الصور التذكارية ، فيما ظهر الفنانين يستكملون التصوير .

كان عمليات تصوير الجزء الثالث عشر من باب الحارة انطلقت أمس، المسلسل من تأليف وسيناريو مروان قاووق، وإخراج منال عمران، بحيث يكون جاهز للعرض في المرسم الرمضاني 2023.

كما هناك عودة لبعض الشخصيات التي شاركت في اجزائه الأولى منهم نزار ابو حجر أبو غالب، وبراء الزعيم الحكيم حمزة.

ويستمر مسلسل باب الحارة بجزئه الثالث عشر مكملاً قصص وأحداث الجزء الثاني عشر، حيث تتصاعد الأحداث في نهاية عام 1945 وفي زمن الإحتلال الفرنسي لسورية الذي وعد بالاستقلال وأكد عليه وبات الناس ينتظرونه حتى تم الجلاء في 17 نيسان عام 1946 .