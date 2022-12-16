كشفت وزارة حقوق الإنسان اليمنية خلال تقرير عن قيام مليشيا الحوثي الانقلابية بـ2668 انتهاكا في محافظة مأرب وحدها، تنوعت بين والقتل والإصابة والاعتقال، والنهب، وغيرها من الجرائم.

وأوضح التقرير أن المليشيا الإرهابية المدعومة من إيران، قصف عدد 134 منشاة ومرفقا صحيا بالقذائف والصواريخ البالستية والطيران المسير بعضها استهدفت أكثر من مرة في في مديريات المدينة وحريب وصرواح.

وبحسب تقرير مكتب حقوق الإنسان في مأرب، تسبب للقصف في تدمير كلي لعدد 16 منشأة ومرفقا صحيا عامة وخاصة، و34 منشأة ومرفق صحي تعرض لتدمير جزئي.

كما لقي 53 عاملا صحيا مصرعهم بينهم 36 طبيبا، وممرضين، ومساعدين صحيين عاملين في تلك المنشآت والمرافق المستهدفة، فضلا عن إصابة 86 آخرين.