تحدثت الفنانة أميرة نايف، عن مشوارها الفنى، مشيرة إلى أن من اكتشفها الفنان فؤاد المهندس.

وقالت أميرة نايف خلال حوارها مع برنامج “كلام الناس” المذاع عبر قناة أم بى سى مصر” أنها كانت تبعد عن مشاهد الإغراء فى الأعمال الفنية.

وتابعت أميرة نايف، أن القائمين على الإعمال حصروها فى منطقة الأغراء، معقبة:” عملت مشاهد إغراء كنوع من التحدى لنفسى ولكن على طريقتى وليس الإغراء المتعارف عليه”.

وأضافت: أميرة نايف على سبيل المثال رفضت ألبس عريان في مسلسل “الريان” وقررت أعمل إغراء مناسب لكل أفراد الأسرة.