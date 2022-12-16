حلت المخرجة إيناس الدغيدي ضيفة على برنامج “أسرار النجوم”، على “نجوم إف إم”، مع المذيعة إنجي علي، وكشفت عن أزمة المخرجين حاليًا إلى جانب حديثها عن الراحل أحمد زكي وغيرها من الأمور.

وقالت إيناس الدغيدي عن أزمة المخرجين حاليا مع النجوم: قيمة الفيلم اتنقلت من المخرج للنجم، زمان كان المخرج أساس الفيلم يأتي وهو من يختار النجم، ولكن الآن المنتج يريد التوقيع مع النجم ثم يُحضر المخرج اللي هو هيقدر عليه هو والنجم، ومهنة المخرج لم تعد هي الأساسية في العمل الفني، وأنا كنت بشتغل مع آلهة في البلاتوه مثل صلاح أبوسيف وبركات ويوسف شاهين، ولكن الآن الموضوع تغير تماما لأنك لو ضيعت هيبة المخرج فستكون أضعت هيبة الفيلم.

وتحدثت إيناس الدغيدي للحديث عن الراحل أحمد زكي، وذكرت مشكلة حدثت معها، قائلة: لما اتخانقت في إحدى المرات مع الفنان الراحل أحمد زكي بأحد أفلامنا وهو وقتها تعامل بروح النجومية، قلت له أنت تعمل لقطة النجومية هذه مع الأولاد اللي بيقولوا اسمك في الشارع لكن هنا داخل البلاتوه أنت مش نجم ولكن زيك زي العامل اللي بيشيل الكاميرا وتسمع كلام المخرج، لأنك إذا لم تسمع كلامي كل هؤلاء لن يعطوا اعتبارا للمخرج، وللأسف القيم الآن اختلفت تماما، النجم طبعا سيظل نجم ولكن قصة إن النجم يكون أعلى من المخرج أضاعت هيبة السينما، والمخرج بدوره يضيع هيبته لو قبل بهذا الوضع، وأنا شخصيا كنت أختار النجوم ومفيش نجم اختارني، والنجم بيسمع الكلام طالما تعطيه قيمته.

واستكملت: لم يعد هناك الأفلام التي كان لها قيمة مثل زمان، ولما طلعنا كان فيه خيري بشارة وعاطف الطيب وكل شخص له لون وطبع، وفي إحدى المهرجانات كنت عضو لجنة تحكيم شاهدت أفلاما تقلد السينما الأمريكي وأكشن مرعب مش بتاعنا، لم يعد فيه الأفلام القيمة التي كانت موجودة، وكله معمول بطريقة ندفع فلوس وخلاص.

وعن سر اهتمامها بالأعمال الفنية عن المرأة قالت إيناس الدغيدي: أنا تربيت في بيت فيه تفرقة بين الأبناء والولد كان مميز عن البنت، لم يكن فيه مأساة والحياة ماشية، ولكن كان فيه اهتمام في بيتنا بالولد وله أهمية عن البنت، ويمكن هذا أمر أثر في ودفعني لمحاولة الحصول على نفس الاهتمام ولكن هذا حتى ظهر في فيلم التخرج الخاص بي وكان فيه جرأة ويتكلم عن البنات.

وأكدت: المجتمع العربي كله عنده ازدواجية في الحديث عن المرأة من زمان، ومهما تطورنا وظهر أننا منفتحين، لكن داخليا لدينا رواسب كبيرة بالذات عند الرجل الشرقي.