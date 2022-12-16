لقي شخص مصرعه و وأصيب 3 أطفال يمنيين، اليوم ، إثر انفجار مقذوفات من مخلفات الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ومستمرة منذ ثمان سنوات.

وأوضح المرصد اليمني للألغام إن الطفل “سعيد محمد أبوعشه”، قتل نتيجة انفجار مقذوف من مخلفات الحرب، أثناء رعيه للماشية (أغنام) في منطقة “الفرع” بمديرية “رحبة” جنوب محافظة مأرب، شمالي شرق اليمن.

وأوضح المرصد الحقوقي فإن “مديرية رحبة واحدة من أكثر المناطق الملوثة بالألغام والذخائر المتفجرة، ويعاني سكان المديرية كثيرا من هذا التلوث الخطير”.

وتابع أن هذا الحادث، يأتي غداة إصابة مدني بجروح متفرقة إثر انفجار لغم اثناء رعية للماشية في منطقة “المتار” بمديرية القريشية في محافظة البيضاء، وسط اليمن، كما أصيب طفلين هما (شـامة علي محمد 10 سنوات، و عبدالحميد ماهر علي 12 سنة)، بجروح متفرقة نتيجة انفجار قذيفة من مخلفات الحرب في قرية “الشغادر” بمنطقة حجر محافظة الضالع.