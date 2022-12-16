كشفت الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة (ترشيد)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة، لحملة البكالوريوس؛ بمقر الشركة بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- محلل الميزانية والتقارير.

‏(Budgeting and Reporting Analyst)

– درجة البكالوريوس في المحاسبة / المالية أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 1 سنوات في إعداد التقارير الإدارية والميزنة.

– إجادة اللغة الإنجليزية

2- مهندس مراقبة المشروع.

‏(Project Controller Engineer)

درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية أو المالية أو إدارة الأعمال أو أي درجة ذات صلة.

– خبرة لا تقل عن 1 سنوات في مراقبة المشاريع.

– إجادة اللغة الإنجليزية

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن، وللاطلاع على بقية التفاصيل والتقديم من خلال موقع (LinkedIn):

1- محلل الميزانية والتقارير .

2- مهندس مراقبة المشروع .