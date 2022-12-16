كشفت الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة (ترشيد)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة، لحملة البكالوريوس؛ بمقر الشركة بمدينة الرياض.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
1- محلل الميزانية والتقارير.
(Budgeting and Reporting Analyst)
– درجة البكالوريوس في المحاسبة / المالية أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 1 سنوات في إعداد التقارير الإدارية والميزنة.
– إجادة اللغة الإنجليزية
2- مهندس مراقبة المشروع.
(Project Controller Engineer)
درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية أو المالية أو إدارة الأعمال أو أي درجة ذات صلة.
– خبرة لا تقل عن 1 سنوات في مراقبة المشاريع.
– إجادة اللغة الإنجليزية
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن، وللاطلاع على بقية التفاصيل والتقديم من خلال موقع (LinkedIn):
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