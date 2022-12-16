تحدث رئيس مجلس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي معمر، عن التقارير التي تربط ناديه بالتفاوض لضم نجم المنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال آل معمر، خلال حديثه عبر برنامج “برا 18” المُذاع على قناة “SSC”: “كريستيانو رونالدو مشغول بكأس العالم خلال الفترة الماضية، مُشيرًا إلى أنه لا يتوقع أن تفاوض مع أحد خلال الفترة الماضية”.