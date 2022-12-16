أعلنت شركة الأهلي إسناد عن توفر أكثر من ٩٠ وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فأعلى للعمل بجميع مناطق المملكة وذلك عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف).

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة

– مُستشار مبيعات – التمويل العقاري:

– أماكن العمل (الرياض، الخبر، خميس مشيط، جازان، جدة، الدمام).

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– شهادة الثانوية العامة فأعلى.

– خبرة سنتين في البنوك كمستشار عقاري أو ما يعادله.

– خبرة ثلاث سنوات في (المكاتب العقارية، شركة تطوير عقارية، برنامج سكني).

2- موظف مبيعات – التمويل التأجيري للسيارات:

– أماكن العمل (ينبع، تبوك، الرياض، القطيف، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الخبر، خميس مشيط، الجبيل، جازان، جدة، حائل، الدمام، الطائف، القصيم، الخرج، الأحساء، أبها).

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– شهادة الثانوية العامة فأعلى.

– خبرة سنة على الأقل في البنوك او شركات التمويل التأجيري او وكالات السيارات كمستشار مبيعات سيارات او ما يعادله.

– خبرة ثلاث سنوات في مجال المبيعات بشكل عام.

3- موظف مبيعات هاتفية:

– أماكن العمل (الرياض، جدة).

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– شهادة الثانوية العامة فأعلى.

– خبرة سنة على الأقل في البنوك او شركات التمويل كمستشار مبيعات او ما يعادله.

– خبرة سنتين في مجال المبيعات بشكل عام.

– حضور قوي.

– يفضّل من لديه مهارة التخاطب باللغتين العربية والانجليزية.

وأشارت إلى أن التقديم متاحا حاليا وذلك من خلال الموقع .