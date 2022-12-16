أوضح الشيخ سعد الشثري هل يجب الوضوء بعد خلع الجوارب التي تم المسح عليها؟
ووجه الشثري بتجنب الصور على الجوارب أو الملابس عامة ، مبيناً أنه في حال مسح المتوضي على الجورب وأراد أن يخلعه قبل الصلاة فلا بأس أن يرتدي فوقه جورب آخر وإنما إن أراد خلعه فيجب الاتيان بوضوء آخر ”
وقال” في حال أراد إخفاء الصور على الجورب الذي مسح عليه فيمكن ارتداء جورب آخر عليه ثم يتجه إلى الصلاة “.
هل يجب الوضوء بعد خلع الجوارب التي تم المسح عليها؟
– الشيخ د. سعد الشثريhttps://t.co/SUX70PEPeJ#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/KML5i40YDE
— قناة الرسالة (@alresalahnet) December 15, 2022
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