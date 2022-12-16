أوضح الشيخ سعد الشثري هل يجب الوضوء بعد خلع الجوارب التي تم المسح عليها؟

ووجه الشثري بتجنب الصور على الجوارب أو الملابس عامة ، مبيناً أنه في حال مسح المتوضي على الجورب وأراد أن يخلعه قبل الصلاة فلا بأس أن يرتدي فوقه جورب آخر وإنما إن أراد خلعه فيجب الاتيان بوضوء آخر ”

وقال” في حال أراد إخفاء الصور على الجورب الذي مسح عليه فيمكن ارتداء جورب آخر عليه ثم يتجه إلى الصلاة “.