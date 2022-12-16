كشفت الشركة الوطنية للتأمين، عن توفر وظائف شاغرة للعمل بمجال التأمين؛ بفرع الشركة بـ جدة – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.
وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفية المتوفرة هو:
– مسؤول إعادة التأمين.
(Reinsurance Officer)
وأفادت بأن المؤهلات والخبرات المطلوبة كالتالي:
– درجة الدبلوم / البكالوريوس في الإحصاء أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو التجارة أو التأمين أو البنوك.
– لا يشترط الخبرة المسبقة.
– شهادة IFCE.
– ثنائي اللغة (العربية والإنجليزية).
– مهارات الاتصال الفعال.
– العمل الجماعي والتعاون.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن، وللاطلاع على بقيّة التفاصيل والمتطلبات عبر موقع (LinkedIn).
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