كشفت الشركة الوطنية للتأمين، عن توفر وظائف شاغرة للعمل بمجال التأمين؛ بفرع الشركة بـ جدة – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفية المتوفرة هو:

– مسؤول إعادة التأمين.

‏(Reinsurance Officer)

وأفادت بأن المؤهلات والخبرات المطلوبة كالتالي:

– درجة الدبلوم / البكالوريوس في الإحصاء أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو التجارة أو التأمين أو البنوك.

– لا يشترط الخبرة المسبقة.

– شهادة IFCE.

– ثنائي اللغة (العربية والإنجليزية).

– مهارات الاتصال الفعال.

– العمل الجماعي والتعاون.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن، وللاطلاع على بقيّة التفاصيل والمتطلبات عبر موقع (LinkedIn).