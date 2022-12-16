أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد بن فريحان أن السوق السعودي من أقل الأسواق تأثرا بارتفاع سعر الفائدة.
وقال بن فريحان :” التضخم في عملية تراجع تزامناً مع ارتفاع سعر الفائدة، فكلما كانت هناك عملية تضخم كلما ارتفع سعر الفائدة”
وأضاف ” يعد السوق السعودي من أفضل الأسواق واقلها تأثرا بسبب الإجراءات الحكومية والاقتصادية داخل المملكة”.
وتابع ” في المملكة رأينا كيف تقليص العجز وانعكاسه من عجز إلى فائض وكذلك الإنفاق الحكومي والرقم الجديد الذي شاهدناه لانعكاس الميزانية على الاقتصاد داخل المملكة “.
فيديو | عضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد بن فريحان: السوق السعودي من أقل الأسواق تأثرا بارتفاع سعر الفائدة #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/LjUZmzB4nK
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) December 15, 2022
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