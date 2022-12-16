أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد بن فريحان أن السوق السعودي من أقل الأسواق تأثرا بارتفاع سعر الفائدة.

وقال بن فريحان :” التضخم في عملية تراجع تزامناً مع ارتفاع سعر الفائدة، فكلما كانت هناك عملية تضخم كلما ارتفع سعر الفائدة”

وأضاف ” يعد السوق السعودي من أفضل الأسواق واقلها تأثرا بسبب الإجراءات الحكومية والاقتصادية داخل المملكة”.

وتابع ” في المملكة رأينا كيف تقليص العجز وانعكاسه من عجز إلى فائض وكذلك الإنفاق الحكومي والرقم الجديد الذي شاهدناه لانعكاس الميزانية على الاقتصاد داخل المملكة “.