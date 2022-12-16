أوضح بروفيسور الصيدلة السريرية بجامعة القصيم الدكتور أحمد الميمان أسباب ارتفاع أسعار الأدوية في المملكة.

وقال الميمان :” هناك الكثير من الأشخاص يخلطون الدواء بغير الدواء حيث يرون أن شئ يشترى من الصيدلية دواء وتتفاوت أسعارها من صيدلية لأخرى ثم يرجعون يقولون لماذا الأدوية سعرها مرتفع”

وأضاف ” أقول لهم أن هذه ليست أدوية وإنما هي إما فيتامينات أو أعشاب أو مكملات غذائية، فيجب أن يعرف المريض أن هذا ليس دواء وإنما هو مكمل أو مستحضر تجميلي ولك الحق أن تشتريه من أي مكان ما “.