أوضح المتخصص في التسويق الدكتور سليمان الثويني أنه لا يوجد اشتراطات على جودة السيارات في تطبيقات توصيل الأغذية، مبيناً أن 80% من العاملين غير سعوديين.

وقال الثويني :” أي شخص يستطيع تعبئة البيانات ويوصل، فليس هناك اشتراطات على السيارة وجودة السيارة التي تنقل المشتريات وخاصة المواد الغذائية”.

وأضاف ” العاملين في هذا القطاع أغلبهم غير سعوديين، حيث أن هذا القطاع يمكن توطين نسبة كبيرة جدا به خاصة الشباب لأنه مرن في ساعات العمل “.