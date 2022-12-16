أوضح المتخصص في التسويق الدكتور سليمان الثويني أنه لا يوجد اشتراطات على جودة السيارات في تطبيقات توصيل الأغذية، مبيناً أن 80% من العاملين غير سعوديين.
وقال الثويني :” أي شخص يستطيع تعبئة البيانات ويوصل، فليس هناك اشتراطات على السيارة وجودة السيارة التي تنقل المشتريات وخاصة المواد الغذائية”.
وأضاف ” العاملين في هذا القطاع أغلبهم غير سعوديين، حيث أن هذا القطاع يمكن توطين نسبة كبيرة جدا به خاصة الشباب لأنه مرن في ساعات العمل “.
فيديو | المتخصص في التسويق د. سليمان الثويني:
ليس هناك اشتراطات على جودة السيارات في تطبيقات توصيل الأغذية.. و 80% من العاملين غير سعوديين #الراصد pic.twitter.com/vqj5PA1Xri
— الراصد (@alraasd) December 15, 2022
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