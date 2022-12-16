كشفت صور مسربة عن سيارة هونشي H6، السيدان الفاخرة الجديدة كلياً من العلامة الصينية الحصرية التي اشتهرت بسياراتها الدبلوماسية للحكومة الصينية.

وتأتي H6 بلغة تصميم مألوفة ومشابهة لموديلات هونشي الأخرى، خاصة في المقدمة، بمصابيح أمامية منحنية ومتصلة بشكل سلس مع الشبك الأمامي المستطيل الكبير

وتتميز السيارة بزخرفات أنيقة حول مصابيح الضباب، وزجاج خلفي مائل أنيق، ومصابيح خلفية LED جريئة ومتصلة بشريط ضوئي، مع مصد خلفي غير تقليدي، وعجلات فضية كبيرة بتصميم معقد، وأنبوبي عادم مركزيين. كما سيتم وضع H6 الجديدة بين موديلات H5 و H7 في مجال العلامة من ناحية الحجم والأسعار.

وتعمل هونشي H6 الفاخرة بمحرك 4 سلندر تيربو سعة 2.0 لتر بقوة 211 حصان للفئة الأساسية، و248 حصان للفئات الرائدة، فيما ستكشف هونشي عن الأسعار وباقي المواصفات قريباً.