لقى رجل دنماركي يدعى هنريك كريغباوم بليتنر، مصرعه بعد تعرضه لعضة من قطة بإصبعه قبل أربع سنوات، أدت إلى تورم يده وإصابته ببكتيريا آكلة للحم في دمه.

ويُشار إلى أن ” بليتنر” تبنى قطة مع هررها الصغيرة من مأوى في عام 2018، وتعرض للعض في إصبعه السبابة بعد محاولته نقل إحدى الهرر، وفي غضون ساعات قليلة أدرك أن يده تورمت إلى ضعف حجمها الطبيعي.

وعقب مرور أربعة أشهر من الجراحة، ظل إصبعه لا يعمل بشكل صحيح، وقرر الأطباء بتره، حيث قالت والدته لوسائل الإعلام المحلية: “كانت صحته متقلبة للغاية، كان يعاني من ضعف في جهاز المناعة والالتهاب الرئوي والنقرس والسكري”.

وأضافت :” أن القطة أصابت وعاء دمويًا، وعندما تعض القطة وتخرج أسنانها، ينغلق الثقب تنتشر البكتيريا.”

والجدير بالذكر أن عائلة بليتنر، قالت إنه توفي في أكتوبر، لكنهم أعلنوا الآن عن السبب وراء وفاته حتى يتعامل الآخرون مع عضات القطط على محمل الجد.