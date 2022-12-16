أقامت قطر مبارتي كرة يد بين الهجانة للمرة الأولى في تاريخ رياضة الهجن وذلك تزامنا مع استضافتها كأس العالم لكرة القدم 2022

وتسابق الهجانة على ظهر الجمال في مبارتي كرة يد، في ميدان “الشيحانية” للهجن بالعاصمة الدوحة وسط حضور جماهيري .

وجاء ذلك ضمن فعالية “الهجن وكأس العالم 2022” من تنظيم الاتحاد العربي لرياضة سباقات الهجن (المهاري)، بالتعاون مع اللجنة المنظمة لسباق الهجن بمنطقة الشيحانية.

وانطلقت المباراة الأولى بين منتخب قطر وآخر يمثل إفريقيا،إذ ضم كل منهما 3 إبل مع الهجانة، والثانية بين منتخبي آسيا 3 وفريق الهواة 10، حيث استغرقت المباراة 30 دقيقة، كل شوط فيها يمتد لـ15 دقيقة.