كشفت شركة “جاكوار لاند روفر” البريطانية، عن مواصفات سيارة “F-Pace” الهجينة الجديدة التي صممتها لمحبي مركبات الكروس أوفر القوية.

وأشارت الشركة إلى إنها ستطلق منها عدة نسخ، منها ما هو مجهز بمحركات بنزين توربينية بعزم 250 و400 حصان، وما هو مجهز بمحركات ديزل توربينية بعزم 163 و300 حصانا.

وتشمل النسخة الجديدة تعديلات ميزتها بشكل ملحوظ عن مركبات “F-Pace” التي ظهرت منذ عامين، إذ حصلت النسخ الجديدة على ممتصات صدمات أكثر قوة.

وتميزت النسخة الجديدة من السيارة بمقصورة عصرية خاصة بواجهة القيادة المزودة بشاشة لمسية متطورة بمقاس 11.4 بوصة، ومع نظام الوسائط المتعددة الجديد “Pivi Pro”، كما توفر F-Pace”” لركابها أفضل معايير الرفاهية من خلال مقاعدها الجلدية المريحة المزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، وأنظمة التكييف والإضاءة الداخلية المتطورة.

كما تتميز جميع طرازات F-PACE”” الجديدة بالدفع الرباعي الذكي وناقل الحركة الأوتوماتيكي بثماني سرعات، يوفر كل منها التوازن المثالي بين الأداء والرشاقة والاستجابة التي يتوقعها السائقون من جاكوار.