شهدت أوغندا حادث أليم، حيث لقى طفل صغير لم يتجاوز عمره العامين مصرعة على ضفاف بحيرة سقط بها لهوًا .

وتفصيلاً، عندما عجز الطفل عن الخروج من البحيرة، ابتلعه حيوان فرس النهر الذي كان يتواجد على بعد بضع مئات من الأمتار من حافة بحيرة إدوارد بأوغندا.

ولحسن حظ الطفل شاهد رجل يدعى “كريسباس باجونزا” الحادث وبدأ في إلقاء الحجارة على فرس النهر في محاولة لإيقافه.

وخرج الطفل سليمًا من فم فرس النهر، لكن بسبب الصدمة وإصابته بجروح بسيطة تم نقله لتلقي العلاج بعد تعرضه لهذا الهجوم، وحصل الطفل على لقاح داء الكلب.

والجدير بالذكر أن الشرطة الأوغندية قالت في بيان لها: “هذا هو أول نوع من الحوادث من هذا النوع حيث هاجم فرس نهر من بحيرة إدوارد طفلاً صغيراً”.