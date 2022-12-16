يفكر نادي بايرن ميونيخ الألماني في التعاقد مع الحارس المغربي الدولي ياسين بونو لتعزيز صفوف فريقه في يناير المقبل.

وأكدت مصادر صحفية أن النادي يعاني بسبب فقدان حارسه الألماني المخضرم مانويل نوير لنهاية الموسم، وذلك بسبب الاصابة التي تعرض لها في فترة الاجازة بعد نهاية مشوار المنشافت في المونديال أثناء التزلج على الجليد.

وأفادت المصادر ذاتها بأن بطل الدوري الألماني يدرس إمكانية التعاقد مع حارس إشبيلية، ومنتخب المغرب المتألق، ياسين بونو.

والجدير بالذكر أن بايرن ميونيخ لم يمانع دفع 50 مليون يورو وهي قيمة كسر عقد بونو مع النادي الأندلسي.