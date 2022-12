تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مقاتلة أمريكية من طراز “إف -35 بي” وهي تهبط تدريجيا على مدرج قاعدة جوية في فورت وورث، بولاية تكساس، ثم تتحطم بعد هبوط الفاشل.

وأظهر المقطع الطائرة المقاتلة “إف-35 بي” وكأنها تهبط بهدوء، ولكن ما أن لامست مدرج القاعدة الجوية، حتى ارتدت للأعلى ثم للأمام، وبعد أن هدأت قليلاً، شوهد الطيار وهو يقذف بالجو بواسطة مقعد الطيار.

كما أظهر الفيديو دخان كثيف يخرج من الطائرة المقاتلة بعد هبوطها الأخير، وقبل أن تلتف على محور المقدمة، وشوهد الطيار أيضًا وهو يندفع من الطائرة مع كرسيه، ومن ثم هبوطه بالمظلة.

والجدير بالذكر أن المتحدث باسم شركة الصناعات العسكرية الأمريكية “لوكهيد مارتن”، ذكر أمس الخميس، إن طائرة مقاتلة أمريكية من الجيل الخامس طراز “إف 35″، تحطمت خلال رحلة تجريبية في قاعدة فورت وورث الجوية بولاية تكساس.

#Breaking New much clearer video, courtesy Kitt Wilder, of STOL variant F35 B model landing JRB Fort Worth, and pilot ejects. Condition of pilot still unknown. @CBSDFW pic.twitter.com/BeERIeyhtO

— Doug Dunbar (@cbs11doug) December 15, 2022