أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أن الجماهير السعودية هي الأكثر حصولا على بطاقة هيا لحضور كأس العالم 2022.

وكانت قطر قد أعلنت في وقت سابق إلغاء شرط الحصول على بطاقة “هيا” لدخول مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقيمين فيها، “للاستمتاع بالأجواء المصاحبة لكأس العالم”.

وفي 8 ديسمبر الجاري، كشف تقرير للجنة المنظمة لكأس العالم لكرة القدم أن “قطر استقبلت أكثر من 765 ألف زائر خلال أول أسبوعين من البطولة، وهو أقل من توقعات الدولة المضيفة بتدفق 1.2 مليون زائر خلال البطولة التي تستمر لمدة شهر”.