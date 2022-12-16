أوضح الباحث الفلكي خالد الزعاق أن اليوم الجمعة موعد دخول النجم الثاني من نجوم المربعانية المسمى بالقلب

وأشار الزعاق إلى أن مدته 13 يوماً وهو موعد دخول الشتاء الفعلي على جميع المناطق، مبيناً أنه متبقي ٢٧ يوم على الشبط

ولفت إلى أن هذا الموعد يتوقف فيه الزراعة ، وتقص غصون الأشجار لصناعة العصي ويبدأ هبوب الرياح الشمالية الباردة على فترات متقاربة