يتضمن اليوسفي على نسبة عالية من فيتامين سي، كما أنه يعد مصدر جيد للألياف الغذائية أيضًا، بالإضافة إلى أنه غني بفيتامين سي والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة وفيتامين أ.

ويحتوي اليوسفي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، تساعد مضادات الأكسدة هذه في منع الجذور الحرة من مهاجمة الخلايا وإتلافها.

كما أنه مصدر طبيعي للليمونويد ، وهي مركبات تعمل كعوامل مضادة للالتهابات، ومن المعروف أيضًا أن الليمونويد يعزز المناعة ويحسن الذاكرة .

ويساعد اليوسفي في إنتاج الأجسام المضادة وخلايا الدم البيضاء، كما أنه يساعد في إدارة مستويات سوائل الجسم الجيدة وهو دفاع طبيعي ضد البكتيريا والفيروسات غير المرغوب فيها.