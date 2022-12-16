أفادت تقارير صحفية اليوم الجمعة، بأن سيرخيو بوسكيتس، لاعب خط وسط المنتخب الإسباني المخضرم، أعلن اعتزاله دوليًا بعمر 34 سنة.

وأشارت التقارير ذاتها إلى إمكانية انضمام بوسكيتس إلى إنتر ميامي الأمريكي، وإلى جوار مدربه لويس إنريكي.

يُذكر أن بوسكيتس بدأ مسيرته الدولية بظهوره الأول عام 2009، ومنذ ذلك الوقت خاض مع المنتخب الإسباني 140 مباراة دولية، حيث يحتل المركز الثالث ضمن أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات مع إسبانيا، بالإضافة إلى أنه فاز ببطولة كأس العالم 2010 وكأس الأمم الأوروبية 2012.