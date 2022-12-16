قال بروفيسور فسيولوجيا الجهد البدني، .محمد الأحمدي، إن إحدى الدراسات أكدت أن خطر الجلوس يعادل مخاطر وأضرار السمنة والتدخين.
وأضاف أن الجلوس له مخاطر لكن يلاحظ مثل مخاطر التدخين، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “السعودية” المذاع على قناة السعودية.
ولفت إلى أن معظم ما نسمعه هو التشجيع على الحركة لكن لا نسمع التشجيع على عدم الجلوس بشكل صريح والتحذير من مخاطره، لذلك ينصح بالحركة.
#من_السعودية | أ.د.محمد الأحمدي: معظم ما نسمعه هو التشجيع على الحركة لكن لا نسمع التشجيع على عدم الجلوس بشكل صريح والتحذير من مخاطره. @DoctorAlahmadi #قناة_السعودية pic.twitter.com/Gwe0gqzZ3v
— قناة السعودية (@saudiatv) December 16, 2022
#من_السعودية | أ.د.محمد الأحمدي: خطر الجلوس يشبه خطر التدخين 🪑🚭. @DoctorAlahmadi #قناة_السعودية pic.twitter.com/9WscPOj8jr
— قناة السعودية (@saudiatv) December 16, 2022
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