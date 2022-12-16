قال بروفيسور فسيولوجيا الجهد البدني، .محمد الأحمدي، إن إحدى الدراسات أكدت أن خطر الجلوس يعادل مخاطر وأضرار السمنة والتدخين.

وأضاف أن الجلوس له مخاطر لكن يلاحظ مثل مخاطر التدخين، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “السعودية” المذاع على قناة السعودية.

ولفت إلى أن معظم ما نسمعه هو التشجيع على الحركة لكن لا نسمع التشجيع على عدم الجلوس بشكل صريح والتحذير من مخاطره، لذلك ينصح بالحركة.