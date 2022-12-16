اعتمد رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهربا ء،الأمير عبدالعزيز بن سلمان، تكاليف إيصال الخدمة الكهربائية.

وتراوحت قيمة المقابل المالي للإيصال على جهد التوزيع المنخفض حسب سعة القاطع من 60 إلى 250 (ريال/ك.ف.أ)، في حين تراوح قيمة المقابل المالي للأحمال التي يتم توصيلها على جهد التوزيع المتوسط، يتحمّل طالب الخدمة تكاليف الايصال بأقرب نقطة مناسبة بالشبكة، كما يتحمّل مقابلاً مالياً لتنفيذ أعمال الإيصال من ألف إلى 25 ألف ريال.

وبلغ المقابل المالي للأحمال التي يتم توصيلها على جهد النقل العالي أو الفائق، يتحمل طالب الخدمة تكاليف الإيصال بأقرب نقطة مناسبة بالشبكة، كما يتحمّل مقابلاً مالياً لتنفيذ أعمال الإيصال من ألف إلى 8 مليون ريال، بينما تراوح المقابل المالي للأعمال المرتبطة باستلام مقدم الخدمة لشبكات التوزيع من 25 إلى 150 ألف ريال.

وعرفت الهيئة الدراسة المبدئية بأنها الأعمال الأولية ما قبل توقيع اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية، لدراسة خيارات الإيصال المتاحة وتقدير التكاليف لها، وذلك لإعداد خطة واتفاقية الإيصال لطالب الخدمة، بينما يقصد بالتخطيط والهندسة والإشراف الهندسي الأعمال التخطيط وإعداد الرفع المساحي وإجراءات تأمين حقوق المرور، والأعمال الهندسية من إعداد لنطاقات العمل والمواصفات الفنية ووثائق العقود بما في ذلك تكاليف الطرح والترسية، بالإضافة إلى تكاليف الإشراف الهندسي لضمان الالتزام بالمواصفات والمتطلبات الفنية.

وأضافت أن المشروع القياسي لجهد النقل العالي يقصد به محطة تحويل تحوي ثلاثة محولات للجهد العالي أو أقل وربطها بدائرتي تغذية على الجهد العالي (خطوط هوائية/ كابلات أرضية) وتوسعة محطة المصدر والتي تحقق المتطلبات الفنية القياسية، أما المشروع القياسي لجهد النقل الفائق فهو محطة تحويل مركزية تحوي ثلاثة محولات للجهد الفائق وثلاثة محولات للجهد العالي أو أقل وربطها بدائرتي تغذية على الجهد الفائق (خطوط هوائية/ كابلات أرضية) وتوسعة محطة المصدر والتي تحقق المتطلبات الفنية القياسية.