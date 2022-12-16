نبهت استشاري مشارك جراحة الوجه والفكين، هناء عبدالله، إلى تصرفات خاطئة تؤدي إلى الإصابة “بالسنخ الجاف”.

وأضافت أن عدم اتباع التعليمات بعد خلع السن والمضمضة القوية باستخدام مواد عشبية، تعد أبرز أسباب الإصابة “بالسنخ الجاف”، وذلك وفقا لما ذكره في قناة الإخبارية.

وأوضحت أن التجويف الذييكون في الفك بعد خلع السن يحدث طبقة تجلط بمكان التجويف، وهذا يتحول لعظم، لكن عندما تزول هذه الطبقة أو تذوب فيظل التجويف الذي به نهايات إعصاب، ما يؤدي لشعور الفرد بالتعب والألم.