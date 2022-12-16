تحتفل البحرين اليوم 16 ديسمبر بذكرى اليوم الوطني البحريني الـ51 .

ورصدت قناة السعودية أجواء الفرحة والاحتفاء باليوم الوطني البحريني الـ51 من جسر الملك فهد.

وقال الدكتور عبدالرحمن الربيعة أول مدير لجسر الملك فهد ، أن الفكرة بدأت في عهد الملك فيصل الذي أكد على أهميته .

وأضاف أن الجسر كان مرفق حساس ومهم ولم يكن سهل هندسيا ، لذلك تم إنشاء ورش عمل حقيقية واختير أن ينفذ من الخرسانة المسلحة ليناسب البيئة الخليجية فنيا وهندسيا.