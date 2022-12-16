أكد متحدث المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه تركي القرني أن السلوك والتسربات أكثر أسباب الهدر المائي.

وقال أن الخزان الأرضي من الأماكن الغير منظور إليها في المنزل والسكان يتجاهلون صيانتها ، وذلك خلال استضافته في برنامج “120” على قناة الإخبارية

ونوه بأهمية عمل صيانة دورية للخزان كل سنة والتأكد من عدم وجود تسريبات التي تؤثر على زيادة الاستهلاك.