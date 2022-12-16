أكد متحدث المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه تركي القرني أن السلوك والتسربات أكثر أسباب الهدر المائي.
وقال أن الخزان الأرضي من الأماكن الغير منظور إليها في المنزل والسكان يتجاهلون صيانتها ، وذلك خلال استضافته في برنامج “120” على قناة الإخبارية
ونوه بأهمية عمل صيانة دورية للخزان كل سنة والتأكد من عدم وجود تسريبات التي تؤثر على زيادة الاستهلاك.
فيديو | متحدث المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه تركي القرني:
السلوك والتسربات أكثر أسباب الهدر المائي.. ويجب عمل صيانة دورية للخزان كل سنة #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/sjWYCPFlCG
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 16, 2022
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