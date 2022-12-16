تمكن الطالب مازن الشخص من تحقيق الميدالية البرونزية في أولمبياد العلوم الدولي للناشئين 2022.

وذكر أنه شارك في مسابقة موهوب التي تنظمها “موهبة” منذ أن كان في الصف الثالث الابتدائي، وذلك وفقا لما ذكره في قناة الإخبارية.

وأضاف أن مشاركاته امتدت لحضور ملتقيات ودورات تدريبية وتصفيات حتى وصل إلى تصفيات أولمبياد العلوم الدولي للناشئين، وتمكن في النهاية من تحقيق الميدالية البرونزية.