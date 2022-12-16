كشفت صديقة اللاعب الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، مدافع المنتخب ومانشستر يونايتد، أن زوجات وصديقات لاعبي منتخب الأرجنتين بأكمله قطعن وعدًا على أنفسهن في حال تتويج الأرجنتين بطلا لكأس العالم 2022.

وقالت موري في تصريحات لأحد البرامج الأرجنتينية التلفزيونية: خلال عشاء اجتمعنا خلاله جميعًا، قررنا أنه إذا سارت الأمور على ما يرام، نرغب في رسم وشوم متطابقة لتخليد تلك اللحظة التاريخية وقد قطعنا وعدًا.

وتابعت: لم نقرر بعد شكل الوشم، لأن البعض أراد شيئًا والآخر يريد شيئًا آخر، تم طرح عدة مقترحات.

وتواجه الأرجنتين فرنسا يوم الأحد على ملعب لوسيل في نهائي كأس العالم.

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