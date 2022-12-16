ضبطت لجنة مكافحة التبغ بمديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية معسلات مجهولة المصدر.

ورصدت خلطات بأيادي عمالة تباع في محال “التبغ والمعسلات”، فيما ذكر أمين الغريب، منسق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، أن المضبوطات غير مستوفي للاشتراطات، وفقا لقناة “الإخبارية”.

يذكر أن اللجنة رصد خلال جولتها الرقابية 16مخالفة بمحال التبغ، وكان من بين المخالفات عدم وضع تحذير متعلق بالبيع لمن هم دون 18 عاما.